Талибы попросили у России упростить получение виз

Глава министерства иностранных дел временного правительства Афганистана при движении «Талибан» Амир Хан Моттаки (запрещено в России) попросил упрощения выдачи российских виз афганским гражданам у российского посла Дмитрия Жирнова.

Моттаки попросил российского дипломата об упрощении выдачи российских виз «афганским бизнесменам и гражданам», передает ТАСС со ссылкой на Tolo News.

Они также обсудили встречу в московском формате, созданного в 2017 году, в него тогда вошли Россия, Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан.