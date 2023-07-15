Талибы попросили у России упростить получение виз
Глава министерства иностранных дел временного правительства Афганистана при движении «Талибан» Амир Хан Моттаки (запрещено в России) попросил упрощения выдачи российских виз афганским гражданам у российского посла Дмитрия Жирнова.
Моттаки попросил российского дипломата об упрощении выдачи российских виз «афганским бизнесменам и гражданам», передает ТАСС со ссылкой на Tolo News.
Они также обсудили встречу в московском формате, созданного в 2017 году, в него тогда вошли Россия, Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан.
Моттаки указал, что встречи в таком формате играют «важнейшую роль в налаживании координации на региональном уровне».