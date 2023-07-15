Премьер Грузии призвал европарламентариев извиниться

«Вместо того, чтобы они обращались к нам с какими-то советами, они должны принести извинения нашему государству и нашей стране, обществу за участие в дезинформационной кампании, которую они себе позволили о том, что (Михаил) Саакашвили якобы отравило правительство, что он умирает», — заявил он.