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В Стамбуле перестали выдавать ВНЖ иностранцам

Власти Турции полностью прекратили выдачу видов на жительство (ВНЖ) всем иностранцам во всех районах Стамбула. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

В Стамбуле перестали выдавать ВНЖ иностранцам
© globallookpress.com

Отмечается, что ранее турецкие власти закрыли ряд районов Стамбула и других крупных городов для получения первичного ВНЖ.

Это было обусловлено тем, что число иностранцев в них превысило 20%. В частности, в Стамбуле проживали свыше 1,294 млн иностранцев, в том числе более 535 тыс. сирийцев.

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По данным агентства, предусмотрены исключения. Они коснутся тех, кто приехал с целью обучения, лечения или международной торговли.

Кроме того, полиция стала проводить жесткие проверки отелей, размещающих на своих площадях нелегалов. За первые нарушения владельцы выплачивают значительные штрафы. В случае, если замечания надзорных органов не будут устранены, отелю может грозить лишение лицензии.

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