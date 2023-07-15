В Стамбуле перестали выдавать ВНЖ иностранцам

Власти Турции полностью прекратили выдачу видов на жительство (ВНЖ) всем иностранцам во всех районах Стамбула. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что ранее турецкие власти закрыли ряд районов Стамбула и других крупных городов для получения первичного ВНЖ.

Это было обусловлено тем, что число иностранцев в них превысило 20%. В частности, в Стамбуле проживали свыше 1,294 млн иностранцев, в том числе более 535 тыс. сирийцев.

По данным агентства, предусмотрены исключения. Они коснутся тех, кто приехал с целью обучения, лечения или международной торговли.