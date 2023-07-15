Маск назвал лицемерием поставки США кассетных снарядов Украине

Миллиардер и предприниматель Илон Маск заявил в Украину из США.

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По его словам, за этим решением последуют негативные последствия. Маск также подчеркнул, что США «всегда осуждали как зло» всех, кто применял кассетные боеприпасы в боевых действиях.

«Судьба любит иронию, но ненавидит лицемерие», — написал он.

Ранее стало известно, что американские официальные лица и аналитики усомнились в пользе кассетных боеприпасов для Вооруженных сил Украины (ВСУ). По их мнению, украинские войска начнут действовать эффективнее, если Киев получит гораздо большее количество снарядов.

О том, что США передаст Украине кассетные боеприпасы, 7 июля сообщил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан. В свою очередь, американский президент Джо Байден заявил, что это обеспечит успех наступлению ВСУ.