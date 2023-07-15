$90.12-0.06101.20+0.52

Адвокат Саакашвили считает, что Грузия проигнорирует призывы Киева

Правительство Грузии не отреагирует на призывы украинского парламента помиловать экс-президента Михаила Саакашвили. Так считает адвокат Шалва Хачапуридзе, сообщает РИА Новости.

Адвокат Саакашвили считает, что Грузия проигнорирует призывы Киева
© Рамблер

«Думаю, правительство Грузии особо не обратит внимания на призыв, к сожалению», - сказал юрист, представляющий интересы Саакашвили.

Он напомнил, что до этого Европарламент принял специальную резолюцию, признав Саакашвили политзаключенным. Однако грузинское правительство не отреагировало. Напротив, «пошли насмешки, агрессивные высказывания»,

По мнению Хачапуридзе, в случае с призывом Киева «будет так же».

Однако он обещал не опускать руки и «бороться до конца» ради освобождения экс-президента.

Ранее украинская рада попросила Грузию и ЕС о гуманитарном акте - помиловании Саакашвили. В заявлении говорится, что он находится в тяжёлом физическом состоянии.

Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости