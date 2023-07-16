В канцелярии Эрдогана рассказали о причинах поддержки расширения НАТО

Турция поддерживает расширение НАТО не против какой-то страны, а чтобы обеспечить стабильность. Об этом рассказал глава управления по связям администрации турецкого президента Фахреттин Алтун в статье для журнала Middle East Eye.

Он указал, что расширение военно-политического блока является «ключом к долгосрочному миру и стабильности». Алтун также подчеркнул, что Анкара продолжит быть критически важным партнером и союзником в новых инициативах НАТО.

«Турция поддерживает географическое расширение НАТО не против какой-то определенной страны, а чтобы сделать альянс полномасштабной организацией безопасности», — уточнил он.

На фоне украинского конфликта в мае 2022 года Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в альянс. Вскоре, 4 апреля, Финляндия официально стала членом блока. При этом глава Турции дал согласие на прием Швеции в альянс только 11 июля 2023 года.

Изначально Анкара отказывалась согласовать заявку по Швеции из-за акции сожжения Корана политическим активистом в Стокгольме. Также в Турции заявляли, что Стокгольм не выдал сторонников Рабочей партии Курдистана, которых турецкие власти считает террористами.