Times: глава минобороны Британии Бен Уоллес может уйти в отставку осенью 2023 года

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес может покинуть свой пост ближайшей осенью. Он занимал эту должность четыре года

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— Бен Уоллес рассматривает возможность покинуть правительство в ходе осенних перестановок после четырех лет пребывания на посту министра обороны, — сообщает газета The Times со ссылкой на источник в британском правительстве.

Потенциальный уход главы военного ведомства может быть связан с ротацией в составе кабинета министров, которую затеял его глава Риши Сунак. Индиец намерен «представить общественности более свежую команду перед выборами в парламент», которые должны пройти в следующем году.

Несмотря на слухи, Уоллес остается сторонником Сунака. Его место могут занять заместитель главы министерства финансов по экономическим вопросам Джон Глен, заместитель главы министерства внутренних дел по вопросам безопасности Том Тугендхат или заместитель главы министерства иностранных дел по вопросам Индо-Тихоокеанского региона Энн-Мари Тревельян.