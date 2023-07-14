Кеннеди-младший увидел в решении Байдена подготовку к войне с Россией

Кандидат на выдвижение в президенты США Роберт Кеннеди-младший увидел в решении американского лидера Джо Байдена о мобилизации резервных сил для усиления НАТО в Европе подготовку к войне с Российской Федерацией. Об этом он написал в своем Twitter.

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«Президент Байден только что призвал три тыс. резервистов для усиления американских войск в Европе в рамках операции «Атлантическая решимость». Я хочу, чтобы люди поняли, что такое мобилизация войск. Речь идет о подготовке к наземной войне с Россией», — написал Кеннеди-младший.

До этого бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Байден своим решением, задействовать резервные силы Соединенных Штатов для поддержки восточного фланга НАТО, подталкивает страну к третьей мировой войне.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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