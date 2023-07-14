Мэр Киева Кличко заявил о готовности баллотироваться на пост президента
Мэр Киева Виталий Кличко заявил о готовности баллотироваться на пост президента Украины.
«Если будут нужны мои знания, моя энергия, опыт для того, чтобы сделать Украину европейской, я для этого отдам всё и отдаю всё... Будут президентские выборы — будем об этом говорить», — сказал он в интервью украинскому изданию «Левый берег» в ответ на вопрос, хочет ли он быть президентом Украины.
Кличко добавил, что после таких вопросов обычно у него дома начинаются обыски, потому что «Владимир Александрович (Зеленский. — RT) нервничает».
В мае суд на Украине обязал Госбюро расследований возбудить уголовное дело по статье о госизмене в отношении президента Украины Владимира Зеленского и его команды.
Ранее экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор рассказал, что Зеленский не сдержал предвыборных обещаний и это может привести к восстанию украинцев против него.