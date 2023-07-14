Кличко заявил о готовности баллотироваться на пост президента

«Если будут нужны мои знания, моя энергия, опыт для того, чтобы сделать Украину европейской, я для этого отдам всё и отдаю всё... Будут президентские выборы — будем об этом говорить», — сказал он в интервью украинскому изданию «Левый берег» в ответ на вопрос, хочет ли он быть президентом Украины.