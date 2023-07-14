ЮАР захотела видеть на саммите БРИКС всех лидеров стран-участниц

В ЮАР будут рады видеть глав всех стран-участниц БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) на саммите в Йоханнесбурге в августе. Об этом заявил официальный представитель вице-президента республики Пола Машатиле Вукани Мде, сообщает ТАСС.

«Мы будем все рады, если на саммит БРИКС прибудут главы всех стран — членов группы. Правительство ЮАР напряженно работает над тем, чтобы встреча в верхах в Йоханнесбурге стала для БРИКС подлинным успехом», — отметил он.

По его словам, еще нет полной ясности во взаимоотношениях южноафриканских властей с Международным уголовным судом (МУС), который выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. Мде назвал очевидным, что в ЮАР российский лидер не будет арестован.