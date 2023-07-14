НАТО сегодня представляет собой «источник всех бед», который оставляет «грязный след» везде, где бы не появился. Такое заявление сделал постоянный представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь, передает ТАСС.

Агентство напоминает, что в итоговом заявлении участников саммита НАТО, который прошел 11 июля в Вильнюсе, подчеркивается обеспокоенность стран альянса наращиванием ядерного арсенала КНР. Запад считает, что Пекин прикладывает недостаточно усилий для контроля над ядерными вооружениями. Как указано в документе, углубление стратегического партнерства между Россией и Китаем также противоречит интересам и ценностям НАТО.

Чжан отверг все обвинения в сторону КНР и заявил, что НАТО называет себя оборонительным альянсом, но в то же время поощряет наращивание ее участниками военных расходов и «осуществление военной деятельности по всему миру». Он обвинил Североатлантический альянс во вмешательстве во внутренние дела других государств, разжигании войны, сбрасывании бомб, а также убийстве мирных людей.

«Бесчисленные факты показывают, что по-настоящему источником всех бед является именно НАТО», — считает Чжан.