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Премьер Украины Шмыгаль: Европа выделяет свыше €400 млн на восстановление страны

Европейский инвестиционный банк и страны Евросоюза направят Киеву больше €400 млн. Об этом заявил €премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Twitter.

Премьер Украины: Европа выделяет свыше €400 млн на восстановление страны
© Global Look Press

"ЕИБ и государства - члены ЕС выделяют более €400 млн на восстановление Украины", - сказано в сообщении.

По его словам, это "поможет финансировать наиболее актуальные проекты по восстановлению, в частности, объектов критической инфраструктуры". 2 июня стало известно, что Европейский инвестиционный банк выделит Украине грант на сумму более €50 млн на поддержку критической инфраструктуры, заявил глава Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры страны Мустафа Найем.

Кроме того, выделенные деньги Киев сможет направить на постройку временных мостов. До этого министерство финансов Украины заявляло, что Киев получил от Вашингтона новый грант в размере $1,25 млрд. Также подчеркивалось, что Украина в 2023 году уже получила $6 млрд грантовых средств прямой бюджетной поддержки от Соединенных Штатов.

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