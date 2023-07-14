Премьер Украины: Европа выделяет свыше €400 млн на восстановление страны

Европейский инвестиционный банк и страны Евросоюза направят Киеву больше €400 млн. Об этом заявил €премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Twitter.

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"ЕИБ и государства - члены ЕС выделяют более €400 млн на восстановление Украины", - сказано в сообщении.

По его словам, это "поможет финансировать наиболее актуальные проекты по восстановлению, в частности, объектов критической инфраструктуры". 2 июня стало известно, что Европейский инвестиционный банк выделит Украине грант на сумму более €50 млн на поддержку критической инфраструктуры, заявил глава Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры страны Мустафа Найем.