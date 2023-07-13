Эрдоган назвал желаемые сроки переговоров с Путиным

Эрдоган рассчитывает провести переговоры с Путиным до 17 июля
Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган намеревается провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным до завершения сроков действия продуктовой сделки, рассказал представитель правящей Партии справедливости и развития Омер Челик. Об этом пишет телеканал Habertürk.
Челик пояснил, что зерновая сделка в силу ряда обстоятельств является очень важной для Турции. В частности, в силу того, что Анкара стремится организовать бесперебойные поставки сельхозпродукции нуждающимся странам.
Политик заметил, что срок действия сделки завершается 17 июля. До этой даты Эрдоган хотел бы провести переговоры с Путиным.
По его словам, Анкара надеется на благополучное разрешение ситуации.
Ранее Путин сообщил, что Москва не планирует полностью разрывать соглашение по зерновой сделке. Вместе с тем, подчеркнул глава государства, Россия продлит зерновую сделку только тогда, когда будут выполнены данные ей обещания.