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Эрдоган рассчитывает провести переговоры с Путиным до 17 июля

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган намеревается провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным до завершения сроков действия продуктовой сделки, рассказал представитель правящей Партии справедливости и развития Омер Челик. Об этом пишет телеканал Habertürk.

Эрдоган назвал желаемые сроки переговоров с Путиным
© РИА Новости

Челик пояснил, что зерновая сделка в силу ряда обстоятельств является очень важной для Турции. В частности, в силу того, что Анкара стремится организовать бесперебойные поставки сельхозпродукции нуждающимся странам.

Политик заметил, что срок действия сделки завершается 17 июля. До этой даты Эрдоган хотел бы провести переговоры с Путиным.

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По его словам, Анкара надеется на благополучное разрешение ситуации.

Ранее Путин сообщил, что Москва не планирует полностью разрывать соглашение по зерновой сделке. Вместе с тем, подчеркнул глава государства, Россия продлит зерновую сделку только тогда, когда будут выполнены данные ей обещания.

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