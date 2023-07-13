Эрдоган назвал желаемые сроки переговоров с Путиным

Челик пояснил, что зерновая сделка в силу ряда обстоятельств является очень важной для Турции. В частности, в силу того, что Анкара стремится организовать бесперебойные поставки сельхозпродукции нуждающимся странам.

Политик заметил, что срок действия сделки завершается 17 июля. До этой даты Эрдоган хотел бы провести переговоры с Путиным.

По его словам, Анкара надеется на благополучное разрешение ситуации.