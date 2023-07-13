СМИ: Запад подал России важный сигнал о конфликте на Украине

СМИ: Уоллес на саммите НАТО хотел донести, что Запад устал от конфликта с Россией
Министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес попытался объяснить украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, что конфликт с Россией истощает западные страны материально и морально, предположила обозреватель Дебора Хейнс в статье для Sky News.
Автор статьи напомнила, что в среду, 12 июля, Уоллес на саммите НАТО в Литве призвал Зеленского быть благодарным за оказанную помощь.
По ее мнению, слова министра о том, что западные страны не представляют собой онлайн-гипермаркет по поставкам оружия, являются отчетливым предупреждением о риске усталости от конфликта на Украине.
Уоллес выбрал несколько «неуклюжий» способ передать свою точку зрения, пояснила Хейнс. Вместе с тем, пусть и топорно, но он попытался донести до украинской стороны мысль, что многие государства не готовы бесконечно направлять ВСУ пакеты военной и финансовой помощи.
«Зеленскому следует осознать неприятный факт - поддержка Украины в США и Европе не универсальна», - подчеркнула обозреватель.
По ее данным, журналисты после саммита попросили украинского лидера прокомментировать слова Уоллеса.
Зеленский ответил, что Киев всегда был, есть и останется благодарным премьер-министрам и главе Минобороны королевства.
Напомним, что с февраля 2022 года в Великобритании дважды сменились премьеры. На место Борису Джонсону пришла Лиз Трасс, после нее кабинет занял Риши Сунак. Все чиновники оказывали всестороннюю поддержку Украине.