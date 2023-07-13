СМИ: Запад подал России важный сигнал о конфликте на Украине

Автор статьи напомнила, что в среду, 12 июля, Уоллес на саммите НАТО в Литве призвал Зеленского быть благодарным за оказанную помощь.

По ее мнению, слова министра о том, что западные страны не представляют собой онлайн-гипермаркет по поставкам оружия, являются отчетливым предупреждением о риске усталости от конфликта на Украине.

Уоллес выбрал несколько «неуклюжий» способ передать свою точку зрения, пояснила Хейнс. Вместе с тем, пусть и топорно, но он попытался донести до украинской стороны мысль, что многие государства не готовы бесконечно направлять ВСУ пакеты военной и финансовой помощи.

«Зеленскому следует осознать неприятный факт - поддержка Украины в США и Европе не универсальна», - подчеркнула обозреватель.

По ее данным, журналисты после саммита попросили украинского лидера прокомментировать слова Уоллеса.

Зеленский ответил, что Киев всегда был, есть и останется благодарным премьер-министрам и главе Минобороны королевства.