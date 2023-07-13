Германия назвала сближение КНР и России угрозой для безопасности

Германия в своей стратегии по отношениям с Китаем, принятой 13 июля кабинетом министров страны, назвала решение Пекина развивать сотрудничество с Россией угрозой безопасности ФРГ. Об этом сообщает Reuters.

«Решение Китая развивать отношения с Россией имеет для Германии непосредственное политическое значение в области безопасности», — отмечается в стратегии.

В документе также говорится, что КНР в последние годы все больше становится стратегическим соперником для Германии. По мнению немецких властей, Пекин поддерживает нарратив против НАТО в вопросах украинского конфликта и неправдоподобно защищает целостность этой страны.