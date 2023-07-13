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Украинский посол осудил нездоровый сарказм Зеленского

Посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко осудил президента страны Владимира Зеленского за саркастичный ответ министру обороны Великобритании Бену Уоллесу. Заявление дипломата передает телеканал Sky News.

Украинский посол осудил нездоровый сарказм Зеленского
© Lenta.ru

Пристайко заявил, что Уоллес может в любой момент позвонить ему и «рассказать все, что хочет», и в России не должны видеть напряжения между Украиной и НАТО.

«Я не считаю, что этот сарказм (Зеленского — прим. «Ленты.ру») здоровый», — сказал он.

Ранее президент Украины предложил главе Минобороны Великобритании, чтобы украинцы благодарили его каждое утро за предоставленную военную поддержку. Он также попросил его сформулировать, как именно стоит выражать благодарность.

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