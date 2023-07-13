В Елисейский дворец пришло письмо со страшной находкой
В Елисейский дворец в Париже пришло письмо с человеческим пальцем внутри. Страшную находку обнаружили, когда разбирали корреспонденцию.
«Служба корреспонденции Елисейского дворца получила по почте письмо, в котором находился... человеческий палец. Это произошло 9-10 июля, в преддверии национального праздника – Дня взятия Бастилии», – передает РИА Новости.
Отмечается, что пока «находка» хранится в холодильной камере. Владельца пальца уже нашли. Но пока не сообщается, что он хотел показать таким поступком.
Ранее «ФедералПресс» сообщал, что на столичной улице обнаружили человеческую голову.