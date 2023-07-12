Мьянма временно разрешила россиянам безвизовый въезд
Консульский департамент МИД РФ сообщает, что Мьянма разрешила безвизовый въезд на срок до 30 дней для граждан России. Об этом сообщает РИА «Новости».
Разрешение будет оставаться в силе до 30 июня 2024 года.
«С 1 июля 2023 года по 30 июня 2024 года для граждан России, намеревающихся посетить Мьянму с туристическими или деловыми целями, разрешен безвизовый въезд на срок до 30 дней через международные аэропорты Янгона, Мандалая и Нейпьидо», – говорится в сообщении международного ведомства.
Там также добавили, что с 1 июля 2023 года россияне могут получить особую туристическую визу. Она выдаётся на основании бронирования места в отеле из специального перечня, который подготовлен министерством отелей и туризма Мьянмы. Такая виза может быть двухкратной и многократной, действует до полугода, а также разрешает суммарный срок пребывания в Мьянме до 30 дней для двукратной визы и до 90 дней для многократной. Отмечается, что двухкратная виза обойдётся в 55 долларов США, а многократная в 85.
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