Мьянма временно разрешила россиянам безвизовый въезд

«С 1 июля 2023 года по 30 июня 2024 года для граждан России, намеревающихся посетить Мьянму с туристическими или деловыми целями, разрешен безвизовый въезд на срок до 30 дней через международные аэропорты Янгона, Мандалая и Нейпьидо», – говорится в сообщении международного ведомства.

Там также добавили, что с 1 июля 2023 года россияне могут получить особую туристическую визу. Она выдаётся на основании бронирования места в отеле из специального перечня, который подготовлен министерством отелей и туризма Мьянмы. Такая виза может быть двухкратной и многократной, действует до полугода, а также разрешает суммарный срок пребывания в Мьянме до 30 дней для двукратной визы и до 90 дней для многократной. Отмечается, что двухкратная виза обойдётся в 55 долларов США, а многократная в 85.