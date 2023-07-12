Стало известно об улучшении здоровья Саакашвили
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, находящийся на лечении в клинике, чувствует себя лучше и прибавляет в весе. Об этом сообщил руководитель медицинского департамента пенитенциарной службы Минюста страны Малхаз Урткмелидзе, передает «РИА Новости».
По его словам, Саакашвили чувствует себя «намного лучше» и «прибавляет в весе».
«Это не я решаю, когда его переводить в тюрьму. Как только он будет чувствовать себя хорошо, мы его, конечно же, переведем. Разве ему не было лучше на последнем процессе?» — добавил Урткмелидзе.
Ранее Саакашвили дистанционно принял участие в заседании Тбилисского городского суда по делу о разгоне митинга в 2007 года. Он требовал извинений от грузинских властей за свое состояние, демонстрируя на камеру свое истощенное тело.
Напомним, что Саакашвили задержали в Грузии 1 октября 2021 года. Его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили, приговорив к девяти годам тюрьмы. Также экс-президента обвиняют в погроме телекомпании «Имеди», растрате средств из госбюджета и незаконном пересечении границы. Эти дела еще рассматриваются.