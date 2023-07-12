К Саакашвили допустили польских врачей
К отбывающему наказание в Грузии экс-президенту страны Михаилу Саакашвили допустили группу врачей из Польши. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Группа польских врачей допущена в среду к гражданину Украины, экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили, который с октября 2021 года отбывает 6-летнее заключение за коррупцию и превышение служебных полномочий.
Состояние Саакашвили оценивается как «стабильное», заявил директор клиники «Вивамеди» Зураб Чхаидзе, куда в мае 2022 года перевели осужденного. После осмотра польские и грузинские врачи проведут консультации.
Власти Грузии дали согласие на визит зарубежных врачей еще в ноябре прошлого года.
Руководитель медицинского департамента Службы по исполнению наказаний Минюста Грузии Малхаз Урткмелидзе сообщил, что «в последнее время Саакашвили лучше, он прибавляет в весе».
Местные врачи призывают Саакашвили нормально питаться и говорят, что его плохое самочувствие объясняется исключительно самовредительством.
В окружении Саакашвили заявили, что вердикт врачей из Польши будет конфиденциальным, а их визит стал результатом консультаций ЕС и Грузии.