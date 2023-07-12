$90.50-0.9999.68-0.74

Эрдоган намерен обсудить с Путиным выдачу Украине главарей "Азова"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает обсудить с российским лидером Владимиром Путиным ситуацию с выдачей Анкарой Киеву главарей нацбатальона "Азов" (запрещен в РФ и признан террористической организацией).

Эрдоган намерен обсудить с Путиным выдачу Украине главарей "Азова"*
© globallookpress.com

"Нам поступил запрос на освобождение их шести командиров. Мы приняли решение дать положительный ответ. После этого в России были сделаны ряд заявлений, но после того, как они узнали детали (выдачи боевиков Киеву - прим. ТАСС), ситуация стала позитивной. В августе президент Путин приедет с визитом в Турцию, и я думаю, что у нас будет возможность с ним снова обсудить эти вопросы в формате тет-а-тет", - подчеркнул турецкий лидер на пресс-конференции в Вильнюсе по итогам саммита НАТО.

7