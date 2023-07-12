Эрдоган намерен обсудить с Путиным выдачу Украине главарей "Азова"*

"Нам поступил запрос на освобождение их шести командиров. Мы приняли решение дать положительный ответ. После этого в России были сделаны ряд заявлений, но после того, как они узнали детали (выдачи боевиков Киеву - прим. ТАСС), ситуация стала позитивной. В августе президент Путин приедет с визитом в Турцию, и я думаю, что у нас будет возможность с ним снова обсудить эти вопросы в формате тет-а-тет", - подчеркнул турецкий лидер на пресс-конференции в Вильнюсе по итогам саммита НАТО.