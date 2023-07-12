В США выступили с тревожным предупреждением после секретных кадров с НЛО

Конгрессмен США выступил с тревожным предупреждением после просмотра секретных кадров с НЛО
Член конгресса США Тим Берчетт, который входит в комитет по надзору Палаты представителей, участвующий в слушаниях по НЛО, сказал, что ему показали секретные кадры, которые до этого нигде не были обнародованы.
Конгрессмен мрачно воспринял доступ к кадрам с НЛО.
"Мы не сможем с этим справиться", - цитирует его Fox News.
"Внеземные формы жизни могут иметь технологии, с которыми человечество "не может справиться", - сказал Берчетт во время выступления в подкасте "Горизонт событий". - Если у них есть такая технология, то они могут превратить нас в брикет древесного угля. И если они могут путешествовать световые годы или со скоростью, которую мы видели, и летают под водой, не показывают тепловой след и тому подобное, то мы совершенно не в их лиге".
Его откровенные комментарии прозвучали после того, как Дэвид Груш, ветеран ВВС США, которого многие эксперты считают заслуживающим доверия, выступил с заявлениями о том, что правительство проводит секретную программу по поиску НЛО. Комитет по надзору палаты представителей готовит слушание для анализа утверждений Груша. Берчетт и его коллега-республиканец Анна Паулина Луна из Флориды возглавят расследование комитета.
Управление по разрешению аномалий во всех областях (AARO), специализированный отдел Пентагона, занимающийся изучением НЛО, как сообщает телеканал, расследует более 800 связанных с ними случаев, но только от двух до пяти процентов из них являются "действительно аномальными". НАСА также занимается исследованием НЛО, которое работает по отдельному, но параллельному направлению, как AARO. Ожидается, что НАСА и AARO выпустят отдельные отчеты этим летом.