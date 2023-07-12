В США выступили с тревожным предупреждением после секретных кадров с НЛО

"Внеземные формы жизни могут иметь технологии, с которыми человечество "не может справиться", - сказал Берчетт во время выступления в подкасте "Горизонт событий". - Если у них есть такая технология, то они могут превратить нас в брикет древесного угля. И если они могут путешествовать световые годы или со скоростью, которую мы видели, и летают под водой, не показывают тепловой след и тому подобное, то мы совершенно не в их лиге".