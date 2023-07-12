Премьер Люксембурга прилетел на саммит НАТО на самолете Depeche Mode

«Как это произошло? Армия Люксембурга пыталась заказать рейс через Европейское командование воздушного транспорта, но у него просто нет достаточного количества частных самолетов для крупных международных мероприятий, поэтому Люксембургу пришлось зафрахтовать еще один доступный самолет [до этого задействованный в туре Depeche Mode], на котором они могли бы насладиться тишиной перед саммитом», — говорится в материале.