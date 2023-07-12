Кандидат в президенты США оценил шансы Украины вступить в НАТО

Бывший вице-президент США, кандидат в главы государства, республиканец Майк Пенс заявил, что во время конфликта нельзя говорить о степени готовности Украины к вступлению в Североатлантический альянс, передает The Hill. По его словам, пока идет противостояние, не стоит думать о приеме Киева.

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«Я искренне считаю важным, как лидеру свободного мира и арсеналу демократии, чтобы Америка продолжала предоставлять украинским военным то, что им нужно для борьбы, победы <…> Но вопрос о членстве в НАТО, я думаю, нужно отложить до момента завершения конфликта», — отметил Пенс.

Пенс еще в июне стал первым кандидатом в президенты США, который посетил Киев в рамках своей предвыборной кампании. Он, в частности, критиковал действующего главу государства Джо Байдена за недостаточную военную помощь Украины. При этом в вопросе членства Киева в НАТО он демонстрирует позицию, схожую с мнением администрации США.