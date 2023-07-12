Депутат Рады попыталась выбросить взятку за забор дачи

Депутат Верховной рады Украины пыталась выбросить за забор взятку, в получении которой ее обвиняют правоохранители. Видеозапись инцидента Украины (НАБУ) в своем Telegram-канале.

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На кадрах видно, как депутат с предметом, похожим на пачку денег, в домашнем халате спешно перемещается по двору дачи, затем перебрасывает его за забор. На второй части ролика следователь показывает под забором рассыпанные на земле доллары.

Накануне 11 июля НАБУ Людмиле Марченко.

Ее обвиняют в получении взятки в 5,3 тысячи долларов. По версии следствия, она вместе со своей помощницей помогала уклонистам от призыва незаконно выезжать за границу.