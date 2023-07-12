МИД Ирана вызвал российского посла Алексея Дедова и выразил протест из-за заявления Москвы по итогам саммита со странами-членами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). Об этом пишет IRNA.

Речь идет о той части заявления, где обсуждаются острова Большой и Малый Томб и Абу-Муса в Персидском заливе. Острова были официально переданы Лондоном Тегерану в 1971 году, незадолго до образования федерации Арабских Эмиратов в качестве независимого государства. С тех пор между ОАЭ и Ираном идет спор из-за принадлежности островов.

В разговоре с российским послом представители иранского МИД сделали акцент на «территориальной целостности страны».