Эксперт назвал маловероятным вхождение Турции в Евросоюз

Вхождение Турции в ЕС маловероятно, если вообще возможно, но президент республики Реджеп Тайип Эрдоган добился, чего хотел, и получил в Вильнюсе, где проходит саммит НАТО, все желаемые заверения. Такое мнение во вторник выразил в беседе с корреспондентом ТАСС президент Международного института глобального анализа Vision & Global Trends Тиберио Грациани.

"Турция в Европе открывает новые возможности. В первую очередь она стала бы более "евроазиатской", что ведет к пересмотру политики в Средиземноморье, на Балканах и Азии. Хотя само вступление в ЕС маловероятно, Эрдоган - очень прагматичен и прекрасный переговорщик, поэтому, очевидно, добился своих целей", - сказал собеседник агентства.

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Эксперт полагает, что это касается безвизового въезда в ЕС турецких граждан, а со стороны США - поставки вооружений.

В Европе, по его мнению, не готовы к открытию дверей Турции, по нескольким причинам. Одна из них - турецкое присутствие усилило бы "настроение неповиновения", которым сейчас отличается Венгрия, и до изменения правила о единогласном принятии решений некоторые из них могут оказаться заблокированы. Аналитик признался, что несколько удивлен "поворотом" Эрдогана, поскольку и Анкара с ее нынешним руководством "вряд ли стремится в подчинение к Брюсселю".

"Еще одна большая тема, вызывающая немалые противоречия Анкары и Брюсселя, это - соблюдение прав человека, что стало почти "неорелигией" для ЕС", - отметил эксперт.