В Киеве заявили о конфискации двух квартир Артемия Лебедева

"ВАКС удовлетворил иск Минюста о взыскании активов <...> Артемия Лебедева - в доход государства перешли две квартиры в центре Киева (138 кв. м и 193 кв. м)", - написала она на своей странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).