На саммит НАТО вслед за Байденом прибыл «самолет Судного дня»

В Вильнюс, который в июле 2023 года принимает саммит НАТО, прибыл американский «самолет Судного дня» Boeing 747-E4B Nightwatch. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные сервиса Flightradar24.

Boeing вылетел с американской авиабазы Эндрюс днем 10 июля и приземлился в Литве утром 11 июля. Этот самолет - Advanced Airborne Command Post (AACP), воздушный командный пункт ВВС США. Он был создан для на случай возникновения чрезвычайной ситуации в стране или разрушения наземных командных центров, рассказывал Newsweek.

Самолет поставляется с «защитой от ядерного и теплового воздействия» и имеет ряд коммуникационного оборудования, включая доступ к сверхзащищенной спутниковой системе военных США Milstar.

Boeing связывает руководство США со стратегическими и нестратегическими вооружениями, в том числе с ядерным оружием, а его бортовая система ALCS позволяет запускать баллистические ракеты наземного базирования.

У самолета три палубы на 112 человек. На средней палубе расположен командный центр, который может использоваться президентом и другими высшими должностными лицами для координации реакции США на ядерную атаку. Командный центр разделен на шесть секций, состоящих из рабочей зоны командования, конференц-зала, комнаты для брифингов, рабочей зоны оперативной группы, зоны связи и зоны отдыха. Конференц-зал звукоизолирован и оснащен видеоэкранами, в самолете есть 14 спальных мест.

В 2017 году журналисту The Economist Дэвиду Ренни разрешили посетить один из четырех таких самолетов, и он рассказал, что его интерьер имеет «ретро-вид» и «от него веет духом поздней холодной войны» - «от обитых кожей вращающихся кресел, которые не посрамили бы злодея из Джеймса Бонда, до писсуаров военного образца, привинченных к стенам ванных комнат».

Самолет спроектирован так, чтобы противостоять электромагнитному импульсу, по этой причине у него почти нет окон (лишь в кабине).

Американский эксперт по ядерному оружию Дакота Рудесилл рассказывала Newsweek, что «самолеты Судного дня» снижают вероятность того, что противник сможет нанести успешный «обезглавливающий» первый удар.