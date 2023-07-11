Глава МИД Италии: вступление Швеции в НАТО укрепит сплоченность альянса

"Вступление Швеции в НАТО - хорошая новость. Решение Турции поддержать это тоже хорошо. Это укрепляет сплоченность Североатлантического альянса. Теперь нужно уделять больше внимания Ближнему Востоку, Африке и Индо-Тихоокеанскому региону", - написал он во вторник в Twitter.

28 июня 2022 года в Мадриде перед началом саммита НАТО прошли переговоры президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, президента Финляндии Саули Ниинистё, занимавшей тогда пост премьера Швеции Магдалены Андерссон и генсека альянса Йенса Столтенберга. Был подписан меморандум, который являлся своего рода дорожной картой и позволял Стокгольму и Хельсинки вступить в НАТО. Парламент Турции 31 марта одобрил протокол о вхождении Финляндии в НАТО, страна стала членом альянса 4 апреля. В то же время турецкие законодатели не приняли протокол о вступлении Швеции в альянс, потребовав от Стокгольма выполнения всех положений Мадридского меморандума о борьбе с терроризмом. Парламент Венгрии также еще не проголосовал за вступление Швеции в НАТО.