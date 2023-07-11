Салливан: Байден в среду встретится с Зеленским

Байден в среду встретится с Зеленским
Президент США Джо Байден в среду встретится с украинским лидером Владимиром Зеленским, заявил помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.
«Завтра у президента будет возможность встретиться с Зеленским», – заявил Салливан, передает РИА «Новости».
Во вторник стартует саммит НАТО в Вильнюсе. Как ожидается, в рамках встречи президент Украины Владимир Зеленский намерен вновь поднять вопрос вступления страны в НАТО.
Кроме того, генсек альянса Йенс Столтенберг может официально объявить о развертывании 300 тыс. военных в Европе и дополнительных мерах по усилению блока.