"Украина висит на волоске в худшем смысле этого выражения. Это катастрофа. Слишком поздно, это конец", - утверждает он.

По мнению Макгрегора, какие-либо оборонные поставки в республику уже ничего не поменяют. Он также подчеркнул, что из-за конфликта и раскола внутри НАТО многие страны Запада пребывают в отчаянии. Бывший военный выразил мнение, что для Украины не существует никакого иного выхода, кроме проведения мирных переговоров и "получения, что возможно", так как Киев сейчас находится не в том положении, чтобы диктовать условия России.