Экс-советник Пентагона Макгрегор: Украине уже ничто не сможет помочь победить в конфликте
Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью Youtube-каналу Judging Freedom заявил, что ничто не сможет помочь Украине одержать победу в вооруженном конфликте.
"Украина висит на волоске в худшем смысле этого выражения. Это катастрофа. Слишком поздно, это конец", - утверждает он.
По мнению Макгрегора, какие-либо оборонные поставки в республику уже ничего не поменяют. Он также подчеркнул, что из-за конфликта и раскола внутри НАТО многие страны Запада пребывают в отчаянии. Бывший военный выразил мнение, что для Украины не существует никакого иного выхода, кроме проведения мирных переговоров и "получения, что возможно", так как Киев сейчас находится не в том положении, чтобы диктовать условия России.
Накануне Макгрегор заявлял, что Украина в настоящее время стоит на грани полного коллапса и может начать разрушаться изнутри даже до поражения от РФ.