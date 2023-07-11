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Столтенберг раскрыл обещание Швеции властям Турции за прием в НАТО

Швеция пообещала властям Турции безвизовый режим и таможенный союз с Евросоюзом в обмен на членство в НАТО. Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, передает ТАСС.

Столтенберг раскрыл обещание Швеции властям Турции за прием в НАТО
© ТАСС

По словам Столтенберга, власти Швеции «пообещали приложить активные усилия, интенсифицировать процесс приема Турции в ЕС», а также оказать протекцию с модернизацией таможенного союза и активизацией переговоров о безвизовом режиме.

Ранее 10 июля Йенс Столтенберг заявил, что Турция согласилась на прием Швеции в НАТО в кратчайшие сроки. В Турции раскрывать сроки рассмотрения заявки Швеции в НАТО отказались.

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