Столтенберг раскрыл обещание Швеции властям Турции за прием в НАТО

Швеция пообещала властям Турции безвизовый режим и таможенный союз с Евросоюзом в обмен на членство в НАТО. Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, передает ТАСС.

По словам Столтенберга, власти Швеции «пообещали приложить активные усилия, интенсифицировать процесс приема Турции в ЕС», а также оказать протекцию с модернизацией таможенного союза и активизацией переговоров о безвизовом режиме.