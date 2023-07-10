Жена Джулиана Ассанжа сообщила об ухудшении его здоровья

Жена основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа сообщила, что её муж столкнулся с ухудшением здоровья. Последние четыре года Ассандж находится в тюрьме в Лондоне. Об этом пишет ТАСС.

Такое заявление она сделала во время пресс-конференции в Швейцарском клубе прессы.

«Его здоровье неуклонно ухудшается. Это происходит, если находишься в заключении, особенно если это продолжается долго», – рассказала жена заключённого.

Она также напомнила, что до заключения в тюрьму Ассандж семь лет «находился в заточении в квартире площадью в 110 кв. м» в посольстве Эквадора в Лондоне. По её словам, в прошлом октябре Ассандж пережил «небольшой инсульт», после чего начал принимать много лекарств.

Супруга основателя WikiLeaks также добавила, что считает судебное преследование своего мужа грубым нарушением норм, которые «существовали на протяжении 70 лет», а единственный способ их восстановить – как можно быстрее освободить Ассанджа.

«Нельзя просто так помещать журналистов и издателей в тюрьму, нельзя приговаривать их к 175 годам заключения под фиктивным предлогом нарушения закона о шпионаже», – заключила она.

52-летний Джулиан Ассанж обвиняется в преступлениях, связанных с крупнейшей в истории США утечкой секретной информации. В данный момент он взят под стражу в лондонской тюрьме Белмарш – последние четыре года Вашингтон пытается добиться у Великобритании его экстрадиции. В США Ассанжу грозит 175 лет тюремного заключения.