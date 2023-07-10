Экс-советник Кучмы допустил свержение Зеленского

"Запад, [президент США Джо] Байден его [Зеленского] обдурили. Они четко заявили: Зеленский не раскатывай губу, никакого НАТО тебе не будет, - указал политолог. - Поэтому зачем Зеленский устраивает все эти пляски на костях, если ничего не будет? <...> Все идет к революции".