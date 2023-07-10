Стало известно, посетит ли Зеленский саммит НАТО в Вильнюсе

Глава Украины Владимир Зеленский в среду, 12 июля, прибудет в Вильнюс на саммит Североатлантического альянса, пишет обозреватель Дженнифер Якобс в статье для агентства Bloomberg.

© Телеграм-канал Зеленского

По ее данным, Зеленский прилетит в Литву с тем, чтобы встретиться с лидерами альянса, вступить в который стремится его страна.

Аналитик уточнила, что на саммите альянса предположительно пройдет обсуждение поставок Киеву кассетных боеприпасов, а также военного мятежа в России, предпринятого руководством ЧВК «Вагнер».

Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил участие Зеленского в саммите. Он пояснил, что украинский лидер приедет в Литву и примет участие в первой встрече Совета Украина - НАТО, сообщает РБК.

Генсек альянса заметил, что тем самым будет повышен уровень политических связей НАТО с Украиной.

По данным телеканала, фамилия Зеленского была заблаговременно внесена в программу встречи глав государств и правительств Совета. Вместе с тем, в Киеве указывали, что окончательное решение по вопросу участия украинского лидера в мероприятии не было принято.

Кроме того, украинские официальные лица заявляли, что Зеленский приедет в Вильнюс только в том случае, если НАТО «проявит мужество» и примет Украину в альянс.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник, 10 июля, предупредил, что гипотетическое вступление Украины в блок будет иметь крайне негативные последствия для системы европейской безопасности в целом.