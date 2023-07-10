Чего ждать от саммита НАТО: «КП» рассказала о шантаже Зеленского

Ежегодный саммит НАТО пройдет в Вильнюсе в июле, одной из центральных тем встречи станет возможность вступления Украины в НАТО. «Комсомольская правда» пишет, что у Киева нет шансов на скорое членство в альянсе, хоть президент Украины Владимир Зеленский и пытается исправить это «политическим шантажом».

Даты саммита, заявление Байдена

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Саммит альянса продлится два дня - во вторник и среду, 11 и 12 июля. Среди его участников будет президент США Джо Байден. Всего за несколько дней до встречи он заявил, что Украина пока не готова к членству в альянсе. Процесс вступления в НАТО требует «некоторого времени» для удовлетворения всех условий - «от демократизации до целого ряда других вопросов», подчеркнул он.

«Я не думаю, что в НАТО есть единодушная позиция по поводу того, стоит ли приглашать Украину в семью стран НАТО сейчас», - подчеркнул Байден.

Шансы Украины

«КП» отмечает, что помощник Байдена Джейк Салливан прямо заявил, что Украина не станет членом НАТО на ближайшем саммите. А немецкое издание Bild утверждает, что именно США и Германия блокируют заявку Украины.

По данным The Guardian, на саммите-2023 Украине предложат пакет «обеспечивающих гарантий безопасности» - заверения от США, Великобритании, Франции и Германии, что военная помощь и обучение военных будут продолжаться в долгосрочной перспективе.

«КП» пишет со ссылкой на американские СМИ, что на встрече лидеры альянса объявят о масштабном соглашении по созданию «многопрофильной структуры поддержки» Украины, которая позволит членам НАТО брать на себя двусторонние обязательства по военной и финансовой поддержке Украины.

Что известно о подготовке гарантий безопасности для Украины

По данным источников Politico, несколько стран НАТО перед саммитом экстренно завершают процесс согласования гарантий безопасности для Киева. Собеседники газеты назвали переговоры по гарантиям безопасности «продвинутыми», «лихорадочными» и проводимыми «в последнюю минуту». Намерение состоит в том, чтобы «подать более устойчивый сигнал» о единстве НАТО в поддержке Киева.

В НАТО по частям?

Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен предложил принять Украину в альянс частями - то есть сначала включить в альянс украинские территории, на которых не идут боевые действия. По его словам, это «сложно, но не невозможно».

Шантаж от Зеленского

«КП» отмечает, что Зеленский решил заняться «политическим шантажом», осознав, что двери НАТО останутся закрытыми для Киева.

Украинский вице-премьер по европейской и евро-атлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила за два дня до начала саммита, что Зеленский до сих пор не решил, посетит ли он встречу. По ее словам, в Киеве «до конца не понимают решений, которые будут физически положены на стол» на саммите.

Угроза Третьей мировой

Другой экс-глава НАТО, Хавьер Солана в недавнем интервью попытался вразумить те силы альянса, которые поддерживают членство Киева, подчеркивает «КП». По его мнению, главная цель НАТО - избежать прямого военного столкновения с Россией.