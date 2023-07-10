В Киеве признали нереалистичность надежд на вступление в НАТО

В Киеве реалистично настроены по отношению к предстоящему саммиту НАТО и признали нереалистичность надежд на предоставление членства в альянсе. Об этом Украины.

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Он признал, что сейчас членство Украины в альянсе не обсуждается и уже слишком поздно менять повестку дня для саммита НАТО, который пройдет 11-12 июня в Вильнюсе. Он упомянул, что Турция и Венгрия выступают против того, чтобы Швеция вступила в альянс. По Украине «ничего добиться не удастся».

В статье сказано, что США и Германия против вступления Украины в НАТО, так как понимают нереалистичность предоставления ей гарантий безопасности. В связи с этим Киеву не стоит ожидать скорого вступления в альянс. Сейчас страны-члены НАТО пытаются найти некий компромиссный вариант.