Расмуссен прокомментировал возможное вступление Украины в НАТО

Экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен в интервью RND рассказал, что Запад в целом не волнует мнение Москвы по расширению альянса. Об этом пишет ТАСС.

Бывший генсек подчеркнул, что альянс был и остается открытым для стран, правительства которых подают заявки на вступление в организацию.

На фоне этого, заметил Расмуссен, российским официальным лицам следует держаться в стороне.

«Что бы [в Москве] не определяли, не чувствовали как красные линии, нам [западным лидерам] все равно», - констатировал экс-генсек.