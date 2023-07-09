Расмуссен прокомментировал возможное вступление Украины в НАТО
Экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен в интервью RND рассказал, что Запад в целом не волнует мнение Москвы по расширению альянса. Об этом пишет ТАСС.
Бывший генсек подчеркнул, что альянс был и остается открытым для стран, правительства которых подают заявки на вступление в организацию.
На фоне этого, заметил Расмуссен, российским официальным лицам следует держаться в стороне.
«Что бы [в Москве] не определяли, не чувствовали как красные линии, нам [западным лидерам] все равно», - констатировал экс-генсек.
По его оценке, вступление Украины в НАТО значительно усилило бы альянс, в выигрыше бы оказался не только Киев, но и все государства-члены альянса.
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