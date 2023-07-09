В честь Берлускони в итальянском городе переименуют улицу

Церемония переименования состоится 29 сентября, в день рождения политика, которому исполнилось бы 87 лет. Перед этим власти города должны обратиться в префектуру Генуи. По общей норме, переименование улиц в честь людей допускается не раньше чем через десять лет после их кончины.