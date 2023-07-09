Глава МИД Украины поговорил с госсекретарем США

«У меня состоялся продуктивный разговор с госсекретарем Блинкеном в преддверии Вильнюса. Осталось 48 часов, и мы работаем над тем, что его окончательные решения были бы выигрышными для всех: Украины, НАТО и глобальной безопасности», — написал украинский министр.