В Латвии начали штрафовать за поздравления с Днем Победы

Пресс-секретарь Госполиции Латвии Симона Гравите заявила, что ведомство начало рассылать штрафы тем, кто 9 мая поздравлял с Днем Победы или ставил лайк под записями в честь праздника. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

«Постановления о привлечении к административной ответственности за подобные публикации в соцсетях действительно рассылаются. Но мы воздержимся от комментариев по поводу цифр и от какой-либо другой связанной с этим информации», — сказала Гравите.

В мае литовские парламентарии выступили за введение уголовной ответственности для тех, кто поддерживает СВО или отрицает «агрессию» России против Украины. Группа депутатов, входящих в парламентскую фракцию Союза Отечества – Христианских демократов Литвы предложила наказывать за это штрафом или лишением свободы на срок до двух лет.

До этого министр внутренних дел Латвии Марис Кучинскис заявил, что в стране могут прекратить праздновать День Победы 9 мая уже через пару лет. Тогда полиция страны возбудила 35 дел об административных правонарушениях и задержала 26 человек. Уточнялось, что «нарушения» были связанны с возложением цветов, в том числе в местах, где раньше стояли демонтированные советские памятники, и использованием георгиевских ленточек.