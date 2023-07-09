Перечислены не поддержавшие поставки кассетных бомб Киеву страны НАТО

Решение Вашингтона о поставках Киеву кассетных боеприпасов, запрещенных соответствующей Конвенцией, вызвало первую очевидную критику в адрес американского лидера Джо Байдена со стороны европейских союзников по блоку НАТО. Об этом в воскресенье, 9 июля, пишет газета Il Fatto Quotidiano.

По данным издания, эту инициативу не поддержали премьер-министры Великобритании и Италии Риши Сунак и Джорджа Мелони, а также глава Минобороны Испании Маргарита Роблес. Критика последовала и со стороны некоторых общественников и других политиков.

Il Fatto Quotidiano обратила внимание на то, что Америка использовала кассетные боеприпасы в Ираке в 2003 году и в Афганистане.