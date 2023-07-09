Выборы президента Узбекистана состоялись

Досрочные выборы президента Узбекистана признаны состоявшимися: явка избирателей на 11.00 по местному времени (9.00 мск) составила 33,54%. Об этом сообщил на брифинге заместитель председателя ЦИК Бахром Кучкаров, передаёт РИА Новости.

Данные электронной системы, фиксирующей явку избирателей, показали, что выборы уже состоялись, хотя участки закроются только в 20.00 по местному времени.

«На 11.00 на избирательные участки пришло 6 463 874 избирателя, или 33,54% от общего списка», - сказал Кучкаров.

Кандидатами на пост главы государства являются действующий президент Шавкат Мирзиёев, Улугбек Иноятов (Народно-демократическая партия), Робахон Махмудова (Социал-демократическая партия «Адолат»), Абдушукур Хамзаев (Экологическая партия).

Всего в Узбекистане зарегистрированы 19, 414 миллиона избирателей. Итоги выборов планируется подвести в понедельник утром.