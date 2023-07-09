Экс-депутат Рады возмутилась желанию Зеленского легализовать марихуану

Украинские власти намерены сделать в стране центр наркотического бизнеса с помощью легализации марихуаны, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на заявление бывшего депутата Ольгу Богомолец.

По ее словам, это произойдет под эгидой легализации медицинского каннабиса.

«Украину хотят сделать новой Колумбией в центре Европы», — заявила политик.

Она указала, что введение такого закона позволит выращивать наркотики в бывшей советской республике в больших масштабах. Богомолец отметила, что это приведет в Украину множество «любителей больших денег», которым запрещено выращивать наркотики в своих странах.

Экс-депутат считает, что инициатива нужна украинским властям для «продвижения миллиардного сверхприбыльного бизнеса». Политик заявила, что стратегическое решение по этому вопросу уже принято.