Самую юную последовательницу Чарльза Мэнсона освободят досрочно

В США досрочно освободят самую юную последовательницу серийного маньяка Чарльза Мэнсона. Она участвовала в убийстве двух человек в 1969 году, сообщает NBC News со ссылкой на адвоката.

© Los Angeles Daily News/Stan Lim

Лесли Ван Хаутен - последовательница Чарльза Мэнсона, осужденная за два убийства, будет условно-досрочно освобождена через несколько недель. Это стало известно, когда губернатор Калифорнии заявил, что не будет оспаривать её УДО в Верховном суде штата.

По словам адвоката, Ван Хаутен сейчас 73 года. В тюрьме она провела более пятидесяти лет и сейчас «взволнована» тем, что ей предстоит выйти на свободу.

В мае апелляционный суд постановил, что Ван Хаутен имеет право на условно-досрочное освобождение, отменив решение губернатора Гэвина Ньюсома об отказе в УДО.

Ранее Ньюсом неоднократно блокировал УДО Ван Хаутена. Ожидалось, что он вновь оспорит решение суда, но в пятницу губернатор заявил, что не будет этого делать.

Ван Хаутен отбывает пожизненное заключение после того, как была осуждена вместе с другими членами секты. Они убили двух человек в 1969 году в Лос-Анджелесе по указанию Мэнсона.