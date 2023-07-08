Эрдоган рассказал, что надеется на визит Путина в Турцию

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал в интервью телеканалу TRT, что надеется на визит в республику президента России Владимира Путина. Об этом пишет ТАСС.

Эрдоган пояснил, что в пятницу, 7 июля, встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским.

«Надеюсь, в августе встретимся с Путиным», - заметил глава Турции.

Глава республики отметил, что Анкара с февраля 2022 года придерживается сбалансированной политики, власти страны противостоят попыткам «военного лобби» бросить Турцию в огонь.

Усилия правительства привели к тому, что Анкаре, на фоне хороших отношений с Украиной, удалось не испортить отношения с Москвой, подчеркнул Эрдоган.