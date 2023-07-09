Воздушная тревога объявлена в двух областях Украины

Воздушная тревога объявлена в Полтавской и Сумской областях Украины. Об этом сообщает онлайн-карта по оповещению граждан.

Накануне воздушную тревогу объявляли в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях Украины.

10 октября ВС РФ начали наносить удары по энергетической и военной инфраструктуре Украины в качестве ответа на взрыв на Крымском мосту. Власти России квалифицировали произошедшее как теракт. По версии следствия, его готовили украинские спецслужбы.

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной масштабных санкций против России со стороны США и их союзников.