В Британии прокомментировали решение США поставить Украине кассетные боеприпасы

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что королевство продолжит поддерживать Украину, несмотря на решение президента США Джо Байдена передать этой стране кассетные боеприпасы. Его слова приводит Sky News.

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По словам Сунака, Лондон продолжит оснащать Киев тяжелыми боевыми танками и дальнобойным оружием.

При этом премьер напомнил, что Великобритания подписала конвенцию, запрещающую производство или использование кассетных снарядов, а также препятствующую их применению.

Накануне Белый дом объявил о передаче Украине кассетных боеприпасов. При этом советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что в Вашингтоне признали, — применение кассетных снарядов на Украине несет риски для мирного населения.