В Турции осудили Эрдогана за слова об Украине и НАТО

Заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о возможности для Украины вступить в НАТО носит риск вступления в военный конфликт с Россией. Такое мнение высказал заместитель председателя турецкой партии «Родина» Утку Рейхан.

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7 июля Эрдоган ходе пресс-конференции по итогам встречи с Зеленским заявил, что Турция продолжит оказывать Украине всяческую поддержку. Также турецкий лидер отметил, что Украина имеет право на вступление в Североатлантический альянс.

Рейхан отметил, что если Украина вступит в НАТО, то будет задействована пятая статья устава организации.

В 5-й статье устава НАТО говорится, что если будет совершено вооруженное нападение хотя бы на одну страну– члена альянса, то это будет означать нападение на блок в целом, и страны-союзники обязаны предоставить помощь потерпевшей стороне.

То есть, есть вероятность, что и Турции придется вступить в конфликт.